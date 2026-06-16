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Fête de la Mer Messe & Bénédiction Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Fête de la Mer Messe & Bénédiction Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Lieu : Place du Petit Enfer

Adresse : Chapelle

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Fête de la Mer Messe & Bénédiction

Place du Petit Enfer Chapelle Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Dès 09:30 aura lieu la messe, un moment de recueillement et de tradition normande à la chapelle, suivie à 11:00 de la bénédiction de la mer sur la place du Petit Enfer
Dès 9h30 aura lieu la messe, un moment de recueillement et de tradition normande à la chapelle, suivie à 11h00 de la bénédiction de la mer, Place du Petit Enfer.   .

Place du Petit Enfer Chapelle Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71 

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English : Fête de la Mer Messe & Bénédiction

Mass will take place from 9.30 am, offering a moment of reflection and Normandy tradition in the chapel, followed at 11.00 am by the blessing of the sea in the Place du Petit Enfer

L’événement Fête de la Mer Messe & Bénédiction Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité

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