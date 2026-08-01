Escape Game Opération Channel Tanker Luc-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Escape Game Opération Channel Tanker
Salle du Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 19:00:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-13
ans le plus grand secret, tentez de savoir ce qui est réellement arrivé au Tanker coulé au large de Luc-sur-Mer en 1944.
Votre mission trouver la vérité !
Dans le plus grand secret, tentez de savoir ce qui est réellement arrivé au Tanker coulé au large de Luc-sur-Mer en 1944. A-t-il chaviré à cause de la météo ou a-t-il été abattu pour transporter des secrets militaires ?
En équipe, remontez le temps pour résoudre des énigmes et vivre une expérience immersive entre histoire et réflexion.
– Mercredi 12 août
De 11h à 18h (départ toutes les heures)
– Jeudi 13 août
De 10h à 17h (départ toutes les heures) .
Salle du Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 42 05 30 87 resa.groupe.goplay@gmail.com
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English : Escape Game Opération Channel Tanker
In the utmost secrecy, try to find out what really happened to the tanker that sank off the coast of Luc-sur-Mer in 1944.
L’événement Escape Game Opération Channel Tanker Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité
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