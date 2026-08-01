Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Escape Game Opération Channel Tanker

Salle du Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 19:00:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-13

ans le plus grand secret, tentez de savoir ce qui est réellement arrivé au Tanker coulé au large de Luc-sur-Mer en 1944.

Votre mission trouver la vérité !

Dans le plus grand secret, tentez de savoir ce qui est réellement arrivé au Tanker coulé au large de Luc-sur-Mer en 1944. A-t-il chaviré à cause de la météo ou a-t-il été abattu pour transporter des secrets militaires ?

En équipe, remontez le temps pour résoudre des énigmes et vivre une expérience immersive entre histoire et réflexion.

– Mercredi 12 août

De 11h à 18h (départ toutes les heures)

– Jeudi 13 août

De 10h à 17h (départ toutes les heures) .

Salle du Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 42 05 30 87 resa.groupe.goplay@gmail.com

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English : Escape Game Opération Channel Tanker

In the utmost secrecy, try to find out what really happened to the tanker that sank off the coast of Luc-sur-Mer in 1944.

L’événement Escape Game Opération Channel Tanker Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-05 par Calvados Attractivité