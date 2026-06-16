Initiation à la pêche à pied Jetée Luc-sur-Mer mercredi 12 août 2026.

Luc-sur-Mer

Initiation à la pêche à pied

Jetée 2 Rue de la Brèche Marais Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Prévoir des chaussures adaptées. Infos au 06 67 60 73 60

L’amicale des pêcheurs de Luc-sur-Mer vous invite à découvrir les joies de la pêche à pied sur le littoral normand.

Prévoir des chaussures adaptées.

Rdv à la jetée des pêcheurs à 16h30.

Infos 06.67.60.73.60 .

Jetée 2 Rue de la Brèche Marais Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 67 60 73 60

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English : Initiation à la pêche à pied

Please wear suitable footwear. For further information, please call 06 67 60 73 60

L’événement Initiation à la pêche à pied Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité