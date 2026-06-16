Visite guidée L’opération Chopper Square Hemming Luc-sur-Mer
Visite guidée L’opération Chopper Square Hemming Luc-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Visite guidée L’opération Chopper
Square Hemming 1 Rue du Docteur Charcot Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-23
Suivez les pas de Tom Gordon Hemming et de ses hommes. Participation financière libre. Sur réservation (billetterie p. )
Menée dans la nuit du 27 au 28 Septembre 1941 dans le cadre des actions ayant pour objectif de déstabiliser l’occupant, cette opération ne s’est en aucun cas déroulée comme prévu.
Cette visite promenade proposée par Patricia Lengyel, vous permettra de suivre les pas de Tom Gordon Hemming et de ses hommes.
– Rdv au Square Gordon Hemming à 14h00
– Participation financière libre .
Square Hemming 1 Rue du Docteur Charcot Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Visite guidée L’opération Chopper
Follow in the footsteps of Tom Gordon Hemming and his men. Free admission. By reservation (ticket office p. )
L’événement Visite guidée L’opération Chopper Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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