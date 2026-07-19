Exposition l’atelier Bogusia Maître Verrier Place Petit Enfer Luc-sur-Mer

Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Exposition l’atelier Bogusia Maître Verrier

Place Petit Enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Objets d’art, vases, assiettes, bougeoirs, lampes et bijoux vous séduiront par leur beauté, alliant couleurs, transparence et formes

Une exposition présentant une variété de créations en verre issues de l’Atelier Bogusia, réalisées selon deux techniques le vitrail style Tiffany et le verre fusionné. Objets d’art ,vases , assiettes , bougeoirs, lampes et bijoux vous séduiront par leur beauté, alliant couleurs, transparence et formes. Ce pièces sont exposées a la Galerie du Petit Enfer à Luc sur Mer durant toute la semaine et sont disponible à la vente. L’artiste sera présent sur place tout au long de l’événement pour répondre à toutes vos questions. .

Place Petit Enfer Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 30 80 97 97

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English : Exposition l’atelier Bogusia Maître Verrier

Art objects, vases, plates, candlesticks, lamps and jewellery will captivate you with their beauty, combining colour, transparency and form

L’événement Exposition l’atelier Bogusia Maître Verrier Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Calvados Attractivité