Luc-sur-Mer

Visite La Libération de Luc

Jetée Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-14

Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs. Sur réservation (billetterie p.). Participation financière libre

Le 6 juin 1944, aucune unité ne débarque devant Luc. Cependant sa Libération est l’un des objectifs du Jour J des 41e et 48e commandos britanniques.

Luc fut en fait libéré le 7 juin par le 46e commando britannique !

Lors de cette visite, découvrez les embuches rencontrées par les libérateurs.

– Inscription obligatoire au 02 31 97 33 25 (Office de Tourisme de Luc-sur-Mer)

– Places limitées

– Rdv devant la jetée des pêcheurs à 14h00 .

Jetée Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25

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English : Visite La Libération de Luc

On this tour, find out about the pitfalls encountered by the liberators. Bookings required (ticket office p.). Free admission

L’événement Visite La Libération de Luc Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité