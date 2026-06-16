Stage de couture avec Audrey Salle du Parc Luc-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.

Luc-sur-Mer

Stage de couture avec Audrey

Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-02 13:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Réalisez un modèle ou accessoire sur le thème Bord de Mer (10:00 à 13:00).

Bar à Couture en sessions d’1h (14:00 à 18:00) . Infos & inscriptions au 06 20 65 06 35

Que vous soyez débutant(e) ou passionné(e) de couture, venez vivre un moment convivial et créatif à la Salle du Parc !

6 machines à coudre seront à votre disposition, avec l’accompagnement d’Audrey, couturière professionnelle. Repartez avec votre création, des conseils personnalisés et plein d’astuces !

Permis Couture Pour tous les âges !

Apprenez à utiliser une machine à coudre, même sans aucune expérience.

Programme de la journée

Atelier Couture (10h 13h) Réalisez un modèle ou accessoire sur le thème Bord de Mer

Bar à Couture (14h 18h) Créez des accessoires simples et rapides en sessions d’1h

Infos & Inscriptions

Audrey Louis 06 20 65 06 35

avosmesurescotedenacre@outlook.fr .

Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : Stage de couture avec Audrey

Create a garment or accessory on the theme of Seaside (10:00 to 13:00).

Sewing Bar in 1-hour sessions (2.00 pm to 6.00 pm). Information & bookings on 06 20 65 06 35

L’événement Stage de couture avec Audrey Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité