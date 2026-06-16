Stage de couture avec Audrey Salle du Parc Luc-sur-Mer
Stage de couture avec Audrey Salle du Parc Luc-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Stage de couture avec Audrey
Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Réalisez un modèle ou accessoire sur le thème Bord de Mer (10:00 à 13:00).
Bar à Couture en sessions d’1h (14:00 à 18:00) . Infos & inscriptions au 06 20 65 06 35
Que vous soyez débutant(e) ou passionné(e) de couture, venez vivre un moment convivial et créatif à la Salle du Parc !
6 machines à coudre seront à votre disposition, avec l’accompagnement d’Audrey, couturière professionnelle. Repartez avec votre création, des conseils personnalisés et plein d’astuces !
Permis Couture Pour tous les âges !
Apprenez à utiliser une machine à coudre, même sans aucune expérience.
Programme de la journée
Atelier Couture (10h 13h) Réalisez un modèle ou accessoire sur le thème Bord de Mer
Bar à Couture (14h 18h) Créez des accessoires simples et rapides en sessions d’1h
Infos & Inscriptions
Audrey Louis 06 20 65 06 35
avosmesurescotedenacre@outlook.fr .
Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Stage de couture avec Audrey
Create a garment or accessory on the theme of Seaside (10:00 to 13:00).
Sewing Bar in 1-hour sessions (2.00 pm to 6.00 pm). Information & bookings on 06 20 65 06 35
L’événement Stage de couture avec Audrey Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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