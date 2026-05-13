Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer
Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Démonstration de danse en ligne
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-08-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03
Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées
Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées. Tous les danseurs font face à la même direction et répètent la même séquence de pas à l’unisson, tout en restant indépendants les uns des autres. Ouvert à tous ! .
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 75 51 30 81 formalucdanse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstration de danse en ligne
A true group discipline, line dancing involves following a common choreography in one or more rows.
L’événement Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition de mers et de terres place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 22 mai 2026
- Parcours ton Luc Luc-sur-Mer 23 mai 2026
- Sortie culturelle Salle Brummel Luc-sur-Mer 29 mai 2026
- Soirée théâtre Solid’Ere Avenue Maréchal Foch Luc-sur-Mer 12 juin 2026
- Randonnée Internationale en motos anciennes Salle Brummel Luc-sur-Mer 13 juin 2026