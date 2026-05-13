Luc-sur-Mer

Démonstration de danse en ligne

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-03

Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées

Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées. Tous les danseurs font face à la même direction et répètent la même séquence de pas à l’unisson, tout en restant indépendants les uns des autres. Ouvert à tous ! .

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 75 51 30 81 formalucdanse@gmail.com

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English : Démonstration de danse en ligne

A true group discipline, line dancing involves following a common choreography in one or more rows.

L’événement Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité