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Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer

Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Place du Petit Enfer

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Démonstration de danse en ligne

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-03

Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées
Véritable discipline de groupe, la danse en ligne consiste à suivre une chorégraphie commune en étant disposé sur une ou plusieurs rangées. Tous les danseurs font face à la même direction et répètent la même séquence de pas à l’unisson, tout en restant indépendants les uns des autres. Ouvert à tous !   .

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 75 51 30 81  formalucdanse@gmail.com

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English : Démonstration de danse en ligne

A true group discipline, line dancing involves following a common choreography in one or more rows.

L’événement Démonstration de danse en ligne Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Calvados Attractivité

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