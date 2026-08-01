Exposition de peintres et photos Luc-sur-Mer
vendredi 21 août 2026 · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Exposition de peintres et photos
Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-26 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
La peintre Annie Marchais Guerin présente ses portraits inspirés par son tour de l’Afrique pendant 3 ans.
La Galerie du Petit Enfer accueille une exposition consacrée à l’Afrique du 21 au 26 août de 10 h à 20 h à travers les regards de trois artistes.
La peintre Annie Marchais Guerin présente ses portraits inspirés par son tour de l’Afrique pendant 3 ans. Au fil de ses voyages, elle est allée à la rencontre de peuples aux cultures et aux traditions multiples. À travers ses portraits, elle cherche à saisir bien plus qu’une ressemblance l’intensité d’un regard, la subtilité d’une expression, la force d’une présence
Artiste peintre et professeur de peinture, Caroline Le Gal partage, à travers ses toiles, un regard sensible nourri par les années qu’elle a vécues en Afrique, entre lumière, nature et émotions.
Cette exposition est enrichie par les photographies d’un couple de photographes et architectes, réalisées au cours de leur road trip à travers le continent africain. Leur regard met en lumière le dialogue subtil entre l’architecture vernaculaire et ceux qui l’habitent. .
Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 30 58 04 27 amarchaisguerin@orange.fr
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English : Exposition de peintres et photos
The artist Annie Marchais Guerin is exhibiting her portraits, inspired by her three-year journey around Africa.
L’événement Exposition de peintres et photos Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité
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