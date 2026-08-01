Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Exposition de peintres et photos

Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

La peintre Annie Marchais Guerin présente ses portraits inspirés par son tour de l’Afrique pendant 3 ans.

La Galerie du Petit Enfer accueille une exposition consacrée à l’Afrique du 21 au 26 août de 10 h à 20 h à travers les regards de trois artistes.

La peintre Annie Marchais Guerin présente ses portraits inspirés par son tour de l’Afrique pendant 3 ans. Au fil de ses voyages, elle est allée à la rencontre de peuples aux cultures et aux traditions multiples. À travers ses portraits, elle cherche à saisir bien plus qu’une ressemblance l’intensité d’un regard, la subtilité d’une expression, la force d’une présence

Artiste peintre et professeur de peinture, Caroline Le Gal partage, à travers ses toiles, un regard sensible nourri par les années qu’elle a vécues en Afrique, entre lumière, nature et émotions.

Cette exposition est enrichie par les photographies d’un couple de photographes et architectes, réalisées au cours de leur road trip à travers le continent africain. Leur regard met en lumière le dialogue subtil entre l’architecture vernaculaire et ceux qui l’habitent. .

Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 30 58 04 27 amarchaisguerin@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peintres et photos

The artist Annie Marchais Guerin is exhibiting her portraits, inspired by her three-year journey around Africa.

L’événement Exposition de peintres et photos Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par Calvados Attractivité