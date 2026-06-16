La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes Luc-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Luc-sur-Mer

La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Dès 20:00, la musique animera la place, puis à 21:30, nous laisserons s’envoler les lanternes japonaises (5€, espèces uniquement) en hommage aux marins disparus en mer

Le 15 août, retrouvons-nous sur la place du Petit Enfer pour célébrer la Fête de la Mer, un moment cher à notre ville et à notre histoire maritime.

Dès 20h, la musique animera la place, puis à 21h30, nous laisserons s’envoler les lanternes japonaises (5 €, espèces uniquement) en hommage aux marins disparus en mer.

Un instant poétique, lumineux, et profondément symbolique.

Dress code une touche de blanc pour illuminer la soirée.

Et… n’oubliez pas votre briquet ! .

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes

From 8 pm, music will fill the square, and at 9.30 pm, we will release Japanese lanterns (€5, cash only) in tribute to the sailors lost at sea

L’événement La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité