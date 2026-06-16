La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes Luc-sur-Mer
La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes Luc-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Luc-sur-Mer
La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Dès 20:00, la musique animera la place, puis à 21:30, nous laisserons s’envoler les lanternes japonaises (5€, espèces uniquement) en hommage aux marins disparus en mer
Le 15 août, retrouvons-nous sur la place du Petit Enfer pour célébrer la Fête de la Mer, un moment cher à notre ville et à notre histoire maritime.
Dès 20h, la musique animera la place, puis à 21h30, nous laisserons s’envoler les lanternes japonaises (5 €, espèces uniquement) en hommage aux marins disparus en mer.
Un instant poétique, lumineux, et profondément symbolique.
Dress code une touche de blanc pour illuminer la soirée.
Et… n’oubliez pas votre briquet ! .
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes
From 8 pm, music will fill the square, and at 9.30 pm, we will release Japanese lanterns (€5, cash only) in tribute to the sailors lost at sea
L’événement La Danse des Lumières Lâcher de Lanternes Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition Horizons intérieurs Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 19 juin 2026
- Les Radeaux de la Baleine Luc-sur-Mer 20 juin 2026
- Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire Luc-sur-Mer 25 juin 2026
- Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer 26 juin 2026
- Théâtre Eclats de scène Casino Tranchant Luc-sur-Mer 27 juin 2026