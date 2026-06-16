Luc-sur-Mer

Structure gonflable

Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 12:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-07

Structure pour les enfants de 3 à 12 ans

Amusez-vous de 12h à 18h avec notre structure gonflable ! Les enfants vont adorer sauter et glisser dans ce paradis gonflable !

Rendez-vous dans le Parc de la Baleine pour une après-midi remplie de rires et de jeux.

Gratuit de 3 à 12 ans .

Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71 communication@lucsurmer.fr

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English : Structure gonflable

Facility for children aged 3 to 12

L’événement Structure gonflable Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité