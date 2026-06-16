Structure gonflable Luc-sur-Mer
Structure gonflable Luc-sur-Mer vendredi 10 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Structure gonflable
Parc de la Baleine Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 12:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-07
Structure pour les enfants de 3 à 12 ans
Amusez-vous de 12h à 18h avec notre structure gonflable ! Les enfants vont adorer sauter et glisser dans ce paradis gonflable !
Rendez-vous dans le Parc de la Baleine pour une après-midi remplie de rires et de jeux.
Gratuit de 3 à 12 ans .
Parc de la Baleine Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71 communication@lucsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Structure gonflable
Facility for children aged 3 to 12
L’événement Structure gonflable Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition Horizons intérieurs Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 19 juin 2026
- Les Radeaux de la Baleine Luc-sur-Mer 20 juin 2026
- Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer 26 juin 2026
- Théâtre Eclats de scène Casino Tranchant Luc-sur-Mer 27 juin 2026
- Foire à tout Luc-sur-Mer 5 juillet 2026