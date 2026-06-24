Aquarelle au bord de l’eau Maison de l’Eau Jû-Belloc

Informations pratiques

Jû-Belloc

Aquarelle au bord de l’eau

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc Gers

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 16:00:00

Date(s) :

2026-07-20

La Maison de l’Eau invite les habitants et les visiteurs à découvrir un programme riche et varié d’animations estivales, entre nature, découvertes ludiques et sensibilisation à l’environnement.

Que vous soyez amateur confirmé ou totalement novice, passez une journée à prendre le temps d’observer puis mélanger vos couleurs sur la palette !

Conditions

– à partir de 12 ans si non accompagné,

– matériel fourni,

– prévoir panier-repas et siège ou tapis de sol,

Tout au long de l’été, la Maison de l’Eau propose

Des ateliers nature pour explorer la faune et la flore locales, adaptés aux enfants comme aux familles, pour apprendre en s’amusant.

‍♀️ Des balades découvertes à la rencontre des zones humides et des trésors naturels, guidées par des animateurs passionnés.

Des animations créatives pour les plus jeunes, mêlant art et environnement.

Des expositions interactives sur les enjeux de l’eau et de la biodiversité, pour mieux comprendre et préserver notre ressource commune.

La Maison de l’Eau s’inscrit dans une démarche pédagogique et citoyenne, pour sensibiliser petits et grands aux enjeux environnementaux et valoriser le patrimoine naturel du Gers. .

Maison de l’Eau JU-BELLOC Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 5 62 08 35 98 g.chaudron@adour-amont.fr

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English :

La Maison de l’Eau invites residents and visitors to discover a rich and varied program of summer activities, combining nature, fun discoveries, and environmental education.

Whether you’re an experienced artist or a complete beginner, spend a day taking the time to observe and then mix your colors on the palette!

Requirements:

– Must be 12 years or older if unaccompanied,

– Materials provided,

– Bring a packed lunch and a chair or ground mat,

L’événement Aquarelle au bord de l’eau Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65