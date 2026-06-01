Aquarelle au jardin – en famille dès 6 ans, Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste, Paris

Aquarelle au jardin – en famille dès 6 ans 6 et 7 juin Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste Paris

En famille dès 6 ans – Gratuit sur inscription – inscrire enfants et adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:15:00+02:00 – 2026-06-06T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:45:00+02:00 – 2026-06-07T13:45:00+02:00

Aquarelle au jardin du musée Zadkine – Visite atelier en famille

Enfants dès 6 ans

Une médiatrice accompagne les familles dans leur découverte du jardin d’Ossip Zadkine, que le sculpteur appelait « son oasis » du 100 bis rue d’Assas. Lors de cette visite, petits et grands (re-)découvriront les œuvres d’Ossip Zadkine et s’initieront au dessin à l’aquarelle.

Dans le cadre des Rendez-vous au jardin 2026 – Edition spéciale Week-end en famille – Inscrire enfants et adultes – gratuit

Le samedi 6 et le dimanche 7 juin 2026 à 10h15, 11h30 et à 12h45. Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de l’activité

Durée : 1h

Jardin du musée Zadkine – jardin de sculptures, jardin d’artiste 100 bis rue d’Assas 75006 Paris Paris 75006 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/aquarelle-au-jardin-du-musee-zadkine-visite-atelier-en-famille »}] A quelques pas du jardin du Luxembourg, et du quartier de Montparnasse, le musée Zadkine, dérobé au regard des passants, enclos en ses murs recouverts de vigne vierge est un véritable havre de paix, auquel contribue son merveilleux jardin, coeur battant du musée le faisant vivre au rythme des saisons et de la lumière naturelle. Les sculptures qui le peuplent sont disséminées parmi une végétation abondante aux essences multiples, prunus, érables, bouleau… Certaines des sculptures présentées dans le jardin (Orphée, le Torse de la ville détruite) occupent le même emplacement que du vivant de Zadkine. M° Notre-Dame / RER B Port Royal / Bus 38, 82, 83, 91

Aquarelle au jardin du musée Zadkine – Visite atelier en famille

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