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AGENDA · Ouville-la-Rivière

Aquarelle au jardin Ouville-la-Rivière

mercredi 19 août 2026 · Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Le Tiers-lieu
Ville
76860 Ouville-la-Rivière
Département
Seine-Maritime
Tarif

Ouville-la-Rivière

Aquarelle au jardin

Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Philippe vous initie à la peinture à l’aquarelle.
Atelier pour les ados et les adultes dans le jardin de
la mairie (selon la météo, les activités au grand air pourront être annulées ou déplacées dans le Tiers-lieu). Matériel fourni. Sur réservation.   .

Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 43 41 92 16  tierslieu.ouvillelariviere@gmail.com

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English : Aquarelle au jardin

L’événement Aquarelle au jardin Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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