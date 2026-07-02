Aquarelle au jardin Ouville-la-Rivière
mercredi 19 août 2026 · Ouville-la-Rivière
Informations pratiques
Ouville-la-Rivière
Aquarelle au jardin
Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Philippe vous initie à la peinture à l’aquarelle.
Atelier pour les ados et les adultes dans le jardin de
la mairie (selon la météo, les activités au grand air pourront être annulées ou déplacées dans le Tiers-lieu). Matériel fourni. Sur réservation. .
Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 43 41 92 16 tierslieu.ouvillelariviere@gmail.com
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English : Aquarelle au jardin
L’événement Aquarelle au jardin Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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