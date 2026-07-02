Informations pratiques

Ouville-la-Rivière

Relaxation

Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13 19:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Séance animée au Tiers-lieu par Christine.

Apportez un tapis de sol, un plaid, un coussin et de l’eau.

A partir de 16 ans. Sur réservation. .

Le Tiers-lieu Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 7 43 41 92 16 tierslieu.ouvillelariviere@gmail.com

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English : Relaxation

L’événement Relaxation Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux