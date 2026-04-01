Aquarelle enfants Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer
Aquarelle enfants Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer mardi 21 avril 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Aquarelle enfants
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 15:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Thème super héros ! De 7 à 10 ans.
Sur réservation. Merci de nous envoyer votre nom, prénom, numéro de téléphone et le nombre de participants (4 à 5 places par atelier). Arrhes à déposer à la boutique (chèque ou espèces), encaissés le jour de l’atelier. .
Les Josettes 2 Place du Marché Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 39 07 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Aquarelle enfants Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-30 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
À voir aussi à Binic-Étables-sur-Mer (Côtes-d'Armor)
- Train-Train Blues, Compagnie Les 3 Valoches Centre culturel L’Estran Binic-Étables-sur-Mer 11 avril 2026
- Atelier céramique Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer 13 avril 2026
- Balade découverte des plantes médicinales Binic-Étables-sur-Mer 14 avril 2026
- Atelier couture (enfants dès 7 ans) Les Josettes Binic-Étables-sur-Mer 14 avril 2026
- Balade découverte des plantes médicinales Binic-Étables-sur-Mer 15 avril 2026