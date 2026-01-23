Aquarelle fleurs de cerisier MJC Héritan Mâcon
Aquarelle fleurs de cerisier MJC Héritan Mâcon samedi 7 mars 2026.
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Fleurs de cerisier et premiers bourgeons, c’est l’annonce du printemps !
Explorons ensemble la douceur du printemps et la transparence de l’aquarelle.
Animé par Audrey Suau, artiste et illustratrice. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
