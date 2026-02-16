Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté Mâcon
Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-16 08:30:00 2026-02-16
Accueil de loisirs Protection de la planète rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-16 08:30:00 2026-02-16
Balade commentée Découverte de la forêt de Sennecé-lès-Mâcon Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-17 10:00:00 2026-02-17
Karine DUBERNET sur la scène du Destino Rue du Kilomètre 400 DESTINO Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-19 20:00:00 2026-02-19
Atelier créatif en famille L’art du vitrail Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-20 15:00:00 2026-02-20
Des/Illusions Les créas des étudiants Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-20 20:00:00 2026-02-20
Atelier tout-petits Au fil de l'eau Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-21 10:30:00 2026-02-21
Visite guidée thématique Chefs-d’œuvre du musée Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-21 15:00:00 2026-02-21
Visite guidée thématique La grande illusion Musée des Ursulines 5 rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-22 15:00:00 2026-02-22
Anniversaire 70 ans de la MJC MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-23 2026-02-23
2026-02-19 à 20:00 KARINE DUBERNET LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71
Prendre soin de soi printemps, mise en mouvement MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-28 2026-02-28
Lâcher-prise voix, corps, impro MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-28 10:00:00 2026-02-28
Les Petites Sessions Rue de la Liberté MJC Flacé Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-01 10:00:00 2026-03-01
Parent & Bambin à vous de jouer ! MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-02-28 10:30:00 2026-02-28
Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-01 10:00:00 2026-03-01
Visite ludique en famille Le cœur des animaux Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-01 15:00:00 2026-03-01
Festival Ô Féminin MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-02 2026-03-02
Les surfaces sensibles de Georges de la Tour MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-03 14:30:00 2026-03-03
Pourquoi je reste avec (un) mauvais garçon ? MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon Saône-et-Loire 2026-03-05 18:30:00 2026-03-05
2026-03-06 à 20:00 PV LE DESTINO RUE DU KILOMETRE 400 71000 Macon 71