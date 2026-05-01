50 ans du Centre hospitalier Mâcon Parc des Expositions Mâcon Mâcon

Mâcon

50 ans du Centre hospitalier Mâcon

Parc des Expositions Mâcon Avenue Pierre Beregovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 09:30:00

fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Centre Hospitalier de Mâcon célèbrera 50 ans d’histoire, de soins et d’engagement au service du territoire.

À cette occasion, une journée grand public est organisée pour permettre à tous de découvrir l’hôpital autrement.

Professionnels de santé, équipes techniques, administratives et logistiques seront présents pour présenter leurs métiers, leurs missions et leur quotidien.

Des stands immersifs (gestes qui sauvent, prévention, parcours patient, maternité…).

Un explore game.

L’hôpital fait son cinéma.

Des conférences.

Une rétrospective des 50 ans.

A 9h30 simulation de désincarcération de véhicule par le SDIS 71 et le services des Urgences du CHM.

De 10h à 18h stands, conférences et rétrospective. .

Parc des Expositions Mâcon Avenue Pierre Beregovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 71 98 50anschm@ch-macon.fr

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English : 50 ans du Centre hospitalier Mâcon

L’événement 50 ans du Centre hospitalier Mâcon Mâcon a été mis à jour le 2026-05-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès