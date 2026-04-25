ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH La Cave a Musique Mâcon

Mâcon

ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH

La Cave a Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-05-21 2026-07-17

ASSOCIATION DUCH, Mâcon

nous organisons des événements festifs, sportifs, autour du bien-être, convaincus que la solidarité, l’amour, la sérénité et toute forme de petites joies contribuent à accélérer la guérison. Ensemble, ouvrons de nouvelles voies pour la lutte contre le cancer

L’Association DUCH lève des fonds à destination de l’accessibilité aux places dans les essais cliniques (spécifiquement CAR-T CELL) ; du financement d’outils numériques facilitant la collaboration entre les chercheurs et médecins ; de projets concrets et à forts impacts pour le bien-vivre des patients et de leurs aidants, ainsi que plus globalement pour la recherche contre le cancer.

ROMANÉE (Dijon) chanson électro-bricolée.

Artiste de chanson électro-bricolée, Romanée est une beatnik dans un corps de Tik-Tok kid. Accompagnée d’une guitare acoustique, de boucles électro et d’un sample de train en guise de fil rouge, elle nous embarque dans ses carnets de vie et de voyage.

Poète de wagon-bar, mauvaise geek et amoureuse des biches, Romanée considère que c’est la tête dans un casque audio qu’on parle le mieux du monde. Ses textes, sensibles et lumineux, sont chargés d’actualité comme de poésie.

EUGÈNE (Mâcon) house.

Il pousse des disques, tu chauffes la piste ! .

La Cave a Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69

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English : ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH

L’événement ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH Mâcon a été mis à jour le 2026-04-22 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)