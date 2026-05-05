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Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon

Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon vendredi 22 mai 2026.

Lieu : MJC Héritan

Adresse : 24 rue de l'Héritan

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 11 11 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Pilates & Yoga sur chaises

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 11:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Une approche douce et sécurisée du Pilates, accessible à tous, y compris aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite.

Travail de la posture, de la mobilité et du renforcement musculaire en toute sérénité.

Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Pilates & Yoga sur chaises

L’événement Pilates & Yoga sur chaises Mâcon a été mis à jour le 2026-04-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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