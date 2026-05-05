Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon
Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon vendredi 22 mai 2026.
Mâcon
Pilates & Yoga sur chaises
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:00:00
fin : 2026-05-22 11:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Une approche douce et sécurisée du Pilates, accessible à tous, y compris aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite.
Travail de la posture, de la mobilité et du renforcement musculaire en toute sérénité.
Animé par Mélissa Grosjean, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Pilates & Yoga sur chaises
L’événement Pilates & Yoga sur chaises Mâcon a été mis à jour le 2026-04-28 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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