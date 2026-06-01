Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant ! Mâcon sur l’O Mâcon
Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant ! Mâcon sur l’O Mâcon samedi 27 juin 2026.
Mâcon
Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant !
Mâcon sur l’O Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Évadez-vous à Touroparc Zoo !
Niché au cœur de la nature, Touroparc Zoo vous invite à vivre une journée inoubliable en famille ou entre amis à travers trois univers uniques
-Le Zoo Partez à la rencontre de plus de 600 animaux de 140 espèces différentes. Un parcours immersif pour s’émerveiller et comprendre l’importance de la préservation de la biodiversité.
-Les Attractions Prolongez l’aventure avec nos attractions en accès libre pour petits et grands.
-L’Espace Aquatique Profitez d’une pause fraîcheur en été grâce à nos toboggans et nos jeux d’eau.
Pour rendre votre visite encore plus magique, laissez-vous tenter par une visite privilège ou glissez-vous dans la peau d’un soigneur d’un jour !
Touroparc Zoo la promesse d’une journée d’émerveillement, de partage et de reconnexion avec la nature !
L’animation
Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant !
Venez à la rencontre de nos passionnés sur notre stand dédié à la conservation des espèces menacées. Au programme des échanges pour sensibiliser petits et grands aux défis de la biodiversité, mais aussi un super quiz des animaux mis en scène de façon originale grâce à des Playmobil ! Une manière amusante et interactive de tester vos connaissances sur la faune sauvage tout en passant un bon moment au bord de l’eau. .
Mâcon sur l’O Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 71 49 12 17 maconsurlo@macon-tourism.com
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English : Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant !
L’événement Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant ! Mâcon a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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