Atelier des petits artisans Macon sur l’Ô Mâcon
Atelier des petits artisans Macon sur l’Ô Mâcon mercredi 3 juin 2026.
Mâcon
Atelier des petits artisans
Macon sur l’Ô Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:30:00
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-24
La Ferme de la forêt, ferme bressane traditionnelle à cheminée sarrasine, pose ses valises sur l’Esplanade Lamartine pour vous faire découvrir les techniques de construction et savoir-faire d’antan qui font écho aux préoccupations actuelles. A travers des ateliers ludiques et pédagogiques, appropriez vous les secrets de l’argile, ou apprenez les principes du tissage en confectionnant votre propre bracelet en chanvre.
Après deux ans de travaux de restauration réalisés par Grand Bourg Agglomération, la Ferme de la forêt à Courtes témoigne de l’ingéniosité et de la résilience de nos aïeux. Architecture en terre et bois, pratiques agricoles et conservation des aliments se dévoilent au fil de la visite. Une immersion inspirante où le passé éclaire les enjeux d’aujourd’hui.
– L’argile et ses secrets Essayez-vous à des expériences scientifiques pour comprendre les propriétés de l’argile, terre de choix pour les constructions traditionnelles et écologiques.
– Tissage de bracelet Comment les Bressans confectionnaient cordes et vêtements au XIXe siècle ? Découvrez les plantes, techniques et savoir-faire de nos aïeux, apprenez les principes du tissage et confectionnez votre propre bracelet en chanvre. .
Macon sur l’Ô Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 71 49 12 17 maconsurlo@macon-tourism.com
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English : Atelier des petits artisans
L’événement Atelier des petits artisans Mâcon a été mis à jour le 2026-04-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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