Run&Fest

Esplanade Lamartine Avenue Sandrine Martinet Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-24 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Un week-end, deux expériences Festival ou Course.

Deux journées intenses au cœur du Mâconnais, entre vignes et collines.

On court, on célèbre, on partage.

Arrivée au village à la Grisière.

Un état d’esprit se dépasser, vibrer, faire la fête.

10km, Semi Marathon & Festival Électro avec Kavinsky.

12 000 festivaliers attendus et record de France de 24h sur tapis. Fou ! .

Esplanade Lamartine Avenue Sandrine Martinet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Run&Fest

L’événement Run&Fest Mâcon a été mis à jour le 2026-02-10 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès