Run&Fest Esplanade Lamartine Mâcon samedi 23 mai 2026.
Esplanade Lamartine Avenue Sandrine Martinet Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-24 21:00:00
2026-05-23 2026-05-24
Un week-end, deux expériences Festival ou Course.
Deux journées intenses au cœur du Mâconnais, entre vignes et collines.
On court, on célèbre, on partage.
Arrivée au village à la Grisière.
Un état d’esprit se dépasser, vibrer, faire la fête.
10km, Semi Marathon & Festival Électro avec Kavinsky.
12 000 festivaliers attendus et record de France de 24h sur tapis. Fou ! .
Esplanade Lamartine Avenue Sandrine Martinet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 32 90 77 contact@runandfest.com
