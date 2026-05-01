Magasin éphémère empreinte et métamorphose Boutique éphémère Mâcon
Magasin éphémère empreinte et métamorphose Boutique éphémère Mâcon samedi 23 mai 2026.
Mâcon
Magasin éphémère empreinte et métamorphose
Boutique éphémère 60 rue Sigorgne Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Deux univers, deux gestes, une même origine.
D’un côté, la gravure lente, précise, presque rituelle.
Le lino et l’eau-forte comme des passages on creuse, on marque, on révèle. Des figures apparaissent, entre mythes anciens et présences invisibles — déesses, esprits, végétaux, mondes enfouis.
De l’autre, la transformation instinctive, libre.
Objets trouvés, matières détournées, résine qui fige et métamorphose. Un cabinet de curiosités contemporain, où le sacré glisse vers l’irrévérence, où l’ancien se rejoue autrement.
Deux pratiques de l’empreinte.
L’une imprime, l’autre encapsule.
Toutes deux capturent une trace — un fragment de mémoire, une forme en mutation.
Au fond, une même recherche donner corps à ce qui circule entre visible et invisible. .
Boutique éphémère 60 rue Sigorgne Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 17 06 30 lilolarue@hotmail.fr
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English : Magasin éphémère empreinte et métamorphose
L’événement Magasin éphémère empreinte et métamorphose Mâcon a été mis à jour le 2026-05-11 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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