Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon via l’iconographie des apparitions miraculeuses Place Saint-Pierre Mâcon

Mâcon

Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon via l’iconographie des apparitions miraculeuses

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 15:15:00

Date(s) :

2026-07-04

La paroisse St Etienne de Mâcon est heureuse de vous proposer de (re)découvrir son église St Pierre, guidé par un paroissien, et ce, en développant chaque mois un thème particulier (Marie, la liturgie, les sacrements, les saints, les miracles, etc..)

Pour le mois de Juillet, la visite aura lieu le samedi 04/07/2026 à 14h00 et se focalisera sur les différentes apparitions miraculeuses (Marie, Anges, Jésus…) à travers les tableaux, les statues, les vitraux, les fresques présents dans l’église.

(compter 1h15 environ).

Inscription obligatoire par mail, ou via le formulaire contact , en précisant votre nom, numéro de téléphone et le nombre de participants.

Une confirmation vous sera transmise dans les jours précédant la visite.

NB

La visite n’est pas une visite historique ou architecturale. Si besoin des guides conférenciers professionnels organisent des visites spécifiques (se renseigner auprès de l’office du tourisme).

Elle n’est pas non plus une visite cultuelle ni catéchétique.

Elle se veut une occasion de revoir sa culture religieuse à travers l’œil d’un de ses pratiquants; pour découvrir (ou redécouvrir) un lieu de culte catholique et mieux comprendre ce qu’il s’y passe et ce en 3 regards

1- Ce que je vois (qu’est-ce que c’est, qui l’a fait, quand , etc.)

2- Je comprends (qu’est-ce que ça signifie pour les catholiques ? pourquoi c’est ici ?).

3- Je le vis (ce que les fidèles disent ou font ici).

Aucune base de foi ou de catéchèse n’est requise, au contraire.

Les enfant sont bienvenus.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Secrétariat par téléphone. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint Pierre de Mâcon Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 38 00 02 psedm@wanadoo.fr

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English : Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon via l’iconographie des apparitions miraculeuses

L’événement Visitez l’église Saint Pierre de Mâcon via l’iconographie des apparitions miraculeuses Mâcon a été mis à jour le 2026-04-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès