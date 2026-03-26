Edward Hopper et le réalisme américain MJC Héritan Mâcon

Edward Hopper et le réalisme américain

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 18:30:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

C’est une Amérique mystérieuse et parfois inquiétante qu’Edward Hopper, représentant du réalisme américain, donna à voir dans les années 30 à 40. Ces images, qui font aujourd’hui partie de notre imaginaire collectif, interrogent que signifient ces espaces vides, ces personnages isolés, ces silences ? Quelle en est la part de réalité ou de fiction ?

À contre-courant des grands mouvements abstraits qui dominaient la scène artistique américaine, Hopper réussit à s’imposer grâce à ses chefs-d’œuvre mélancoliques dont nous percerons les secrets.

Animée par Armelle Weirich est docteure en histoire de l’art, spécialiste de la peinture, de la sculpture et des arts décoratifs en Europe aux XIXe et XXe siècles. Chercheuse, conférencière et autrice, elle a publié de nombreux articles sur les échanges artistiques, la critique d’art et les travaux de divers artistes européens. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Edward Hopper et le réalisme américain

L’événement Edward Hopper et le réalisme américain Mâcon a été mis à jour le 2026-03-26 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès