Une maison de poupée MJC Héritan Mâcon

Une maison de poupée

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-19 2026-04-30

Création de la Troupe du Pendart, pièce en 3 actes de Henrik Isben.

Aucune autre œuvre littéraire au monde n’eut autant d’impact sur le mouvement d’émancipation des femmes que la pièce d’Ibsen Une maison de poupée .

Ibsen ne prône pas l’égalité hommes-femmes, à laquelle il ne croit pas il voit bien que la femme a quelque chose en propre, quelque chose d’artistique, de jeune, un instinct génial qui va droit à la solution juste, et qui vaut bien le sens des affaires. Il reste que le problème pour la femme est de résister à une société construite par l’homme, pour l’homme, avec des règles masculines.

Écrite en 1879 mais intemporelle, pièce majeure du répertoire théâtral universel, Une maison de poupée est construite comme une tragédie qui va entraîner Nora dans un tourbillon de vérité et de liberté, pour emporter dans une suprême bourrasque une fragile et attachante poupée. .

+33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

