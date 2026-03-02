Une maison de poupée MJC Héritan Mâcon
Une maison de poupée
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2026-04-16 19:00:00
fin : 2026-04-19
2026-04-16 2026-04-19 2026-04-30
Création de la Troupe du Pendart, pièce en 3 actes de Henrik Isben.
Aucune autre œuvre littéraire au monde n’eut autant d’impact sur le mouvement d’émancipation des femmes que la pièce d’Ibsen Une maison de poupée .
Ibsen ne prône pas l’égalité hommes-femmes, à laquelle il ne croit pas il voit bien que la femme a quelque chose en propre, quelque chose d’artistique, de jeune, un instinct génial qui va droit à la solution juste, et qui vaut bien le sens des affaires. Il reste que le problème pour la femme est de résister à une société construite par l’homme, pour l’homme, avec des règles masculines.
Écrite en 1879 mais intemporelle, pièce majeure du répertoire théâtral universel, Une maison de poupée est construite comme une tragédie qui va entraîner Nora dans un tourbillon de vérité et de liberté, pour emporter dans une suprême bourrasque une fragile et attachante poupée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
