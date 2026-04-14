Mai à Vélo 2026, ASCET71, Mâcon
Mai à Vélo 2026, ASCET71, Mâcon vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCET71 Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ASCET71 37 Boulevard Henri Dunant, 71000 Mâcon, France Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209723
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Visite ludique en famille Le concours Musée des Ursulines Mâcon 16 avril 2026
- Une maison de poupée MJC Héritan Mâcon 16 avril 2026
- Salon des Vins de Mâcon Parc des expositions Mâcon 17 avril 2026
- Colorimétrie MJC Héritan Mâcon 17 avril 2026
- Dégustation Prestige de Banyuls Cave de l’étoile Parc des Expositions Mâcon 17 avril 2026