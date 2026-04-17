Les Caraïbes, Iles… était une fois Multiplexe Pathé Mâcon Mâcon

Mâcon

Les Caraïbes, Iles… était une fois

Multiplexe Pathé Mâcon 70 Rue Michel Debré Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20

De ses nombreux voyages aux Caraïbes, Antoine a rapporté des images magnifiques, des lagons bleus, des îles enchantées la Martinique, la Guadeloupe, bien sûr et bien d’autres îles des Petites Antilles…

Dans ses bagages il nous ramène également d’extraordinaires découvertes un cocktail de couleurs à Curaçao, des coins de paradis en République

Dominicaine, Cuba plus belle que jamais, Carthagène sur les traces des conquistadores ; à Panama, l’archipel bleu turquoise et les traditions des Indiens Kuna, sans oublier Saint-Martin, ressuscitée du cyclone Irma et St Barth où repose désormais l’ami Johnny.

Découvrez des paysages, des traditions, des fleurs, des animaux, des rencontres chaleureuses, le tout en musique, bien sûr, du Cœur Grenadine à la Salsa Cubaine. .

Multiplexe Pathé Mâcon 70 Rue Michel Debré Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 13 42 79 altairconferences@gmail.com

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English : Les Caraïbes, Iles… était une fois

L’événement Les Caraïbes, Iles… était une fois Mâcon a été mis à jour le 2026-04-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès