Après-midi en famille Quai Lamartine Mâcon
Après-midi en famille Quai Lamartine Mâcon mercredi 1 juillet 2026.
Mâcon
Après-midi en famille
Quai Lamartine Esplanade Lamartine et au ponton Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
J-2 avant les grandes vacances. Et chaque année, le même casse-tête : que faire pendant 2 mois avec nos (petits-)enfants ? On a les solutions… et on vous les fait tester gratuitement, comme un avant-goût de l’été.
– Grands jeux en bois et autres expériences ludiques sur l’Esplanade Lamartine et au ponton avec Allez on joue.
– Essai des karts et des rosalies avec Mâcon sur l’Ô et l’Office de tourisme,
– Essai des bateaux sans permis et des paddles avec Loca Concept.
BONUS : une surprise attend les enfants ! .
Quai Lamartine Esplanade Lamartine et au ponton Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr
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English : Après-midi en famille
L’événement Après-midi en famille Mâcon a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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