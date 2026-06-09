Après-midi en famille Quai Lamartine Mâcon

Mâcon

Après-midi en famille

Quai Lamartine Esplanade Lamartine et au ponton Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:00:00

fin : 2026-07-01 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

J-2 avant les grandes vacances. Et chaque année, le même casse-tête : que faire pendant 2 mois avec nos (petits-)enfants ? On a les solutions… et on vous les fait tester gratuitement, comme un avant-goût de l’été.

– Grands jeux en bois et autres expériences ludiques sur l’Esplanade Lamartine et au ponton avec Allez on joue.

– Essai des karts et des rosalies avec Mâcon sur l’Ô et l’Office de tourisme,

– Essai des bateaux sans permis et des paddles avec Loca Concept.

BONUS : une surprise attend les enfants ! .

Quai Lamartine Esplanade Lamartine et au ponton Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 84 71 33 contact@locaconcept.fr

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English : Après-midi en famille

L’événement Après-midi en famille Mâcon a été mis à jour le 2026-06-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)