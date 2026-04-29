Zen, soyons zen Port de Plaisance Mâcon
Zen, soyons zen Port de Plaisance Mâcon mardi 7 juillet 2026.
Mâcon
Zen, soyons zen
Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-10 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-10
Pour profiter du calme d’un matin en bord de Saône. Pour admirer la douce lumière du début du jour. Pour s’accorder un temps pour soi. Juste pour s’offrir un moment suspendu hors du temps.
C’est la grande nouveauté 2026 : Loca Concept et Mélissa Grosjean s’associent le temps de deux matinées :
Yoga sur l’eau et pilates & stretching sur l’eau.
Thé ou café offert.
Possibilité d’essayer les bateaux sans permis à l’issue de la séance.
Prévoir chapeau, crème solaire, tapis et gourde d’eau.
Nombre de places limité. .
Port de Plaisance 551 Rue Alain Colas Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 74 81 39 melissagrosjean.coach@gmail.com
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English : Zen, soyons zen
L’événement Zen, soyons zen Mâcon a été mis à jour le 2026-04-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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