Fitness MJC Héritan Mâcon
Fitness MJC Héritan Mâcon jeudi 2 juillet 2026.
Mâcon
Fitness
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 17:30:00
fin : 2026-07-02 19:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Une parenthèse douce en plein air 1h pour bouger en douceur entre Pilates, Yoga, stretching et relaxation… et se faire du bien. On prolonge ce moment avec un apéro partagé chaleureux, où chacun apporte un petit quelque chose à savourer ensemble, sans obligation.
Rendez-vous au parcours PAPA à Mâcon, devant le poisson d’Or.
Animé par Mélissa GROSJEAN, Coach sportif diplômée et Instructrice Pilates certifiée. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Fitness
L’événement Fitness Mâcon a été mis à jour le 2026-06-12 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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