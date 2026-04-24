Les Rendez-vous Bien-être du Studio de Mel Mâcon sur l’Ô Mâcon

Mâcon

Les Rendez-vous Bien-être du Studio de Mel

Mâcon sur l’Ô 1 Esplanade Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 17:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-31 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-26

Offrez-vous une séance d’une heure mêlant Pilates et stretching, face à la Saône, dans un cadre agréable.

La séance alterne un travail debout pour l’équilibre et le renforcement du bas du corps, puis au sol pour renforcer en douceur la sangle abdominale, avant de se terminer par un stretching et un moment de relaxation pour relâcher tout le corps.

Accessible à tous les niveaux, cette séance est idéale pour prendre soin de soi pendant les vacances. Possible à partir de 6 ans sous réserve de bonne conduite.

Animée par Mélissa Grosjean, instructrice Pilates et coach diplômée d’État.

À prévoir votre tapis, de quoi vous protéger du soleil et de la chaleur. Le prêt de tapis est possible sur demande.

Un moment simple pour bouger, respirer et se détendre au bord de l’eau.

Limité à 15 personnes par cours. .

Mâcon sur l’Ô 1 Esplanade Lamartine Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 71 49 12 17 maconsurlo@macon-tourism.com

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English : Les Rendez-vous Bien-être du Studio de Mel

L’événement Les Rendez-vous Bien-être du Studio de Mel Mâcon a été mis à jour le 2026-04-20 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès