Port ouvert Ponton de Bateau Concept, Le Port Mâcon
Port ouvert Ponton de Bateau Concept, Le Port Mâcon samedi 25 avril 2026.
Mâcon
Port ouvert
Ponton de Bateau Concept, Le Port 551 Rue Alain Colas Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 15:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Des essais gratuits et des bateaux à découvrir.
Vous souhaitez découvrir les métiers du nautisme ? Visiter les bateaux qui sont en vente ? Essayer de piloter les bateaux électriques et sans permis proposés à la location toute la saison ou à l’année avec la formule Libertypass ?
Rendez-vous au ponton de Bateau Concept au Port de Mâcon pour les portes-ouvertes organisées par Bateau Concept avec RiverBoatsInfrance.
En bonus
– initiation aux bonnes pratiques pour préparer votre bateau à quelques jours du début de la saison,
– rencontre avec des techniciens,
– plancha et verre de l’amitié offerts bonne humeur garantie,
– boutique USHIP exceptionnellement ouverte en continu.
Inscription souhaitée par mail ou téléphone.
INÉDIT présentation d’un Roulev.
Bateau Concept est LE spécialiste de la réparation et de l’entretien de bateaux dans la région. Afin de réaliser des travaux de plus grande ampleur et sur de plus nombreux types bateaux, l’entreprise mâconnaise qui fête ses 20 ans cette année vient de se doter d’un Roulev, engin de manutention motorisé utilisé dans les chantiers navals pour sortir de l’eau, déplacer et mettre au sec des navires pesant parfois plusieurs centaines de tonnes. Une présentation exceptionnelle de ce mécanisme sera proposée le 25 avril à l’occasion de la journée ‘port ouvert’. .
Ponton de Bateau Concept, Le Port 551 Rue Alain Colas Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 23 12 52 contact@bateau-concept.com
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English : Port ouvert
L’événement Port ouvert Mâcon a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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