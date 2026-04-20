Biographies Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon

Mâcon

Biographies

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

Biographies mélange la technicité du jonglage à un flot de pensées incessantes qui se fondent en un propos artistique percutant. Le texte est une intense digression philosophique sur la vie d’artiste la concentration extrême, le trac, l’euphorie…Elle parle de son art, de ses doutes, de sa vie de jongleuse, de femme, de mère. Lui rappe ses souvenirs, scande l’instant, grave chaque mot dans sa mémoire. La jongleuse et le rappeur se font tour à tour écho du propos de l’autre. Les lancers de balles suivent les rimes, pour épouser les intonations au gré des confidences.

Avec ce spectacle entre rap et jonglage, la compagnie Ea Eo propose une expérience unique comme une course contre le temps. Que restera-t-il de ces instants partagés ? De la cadence effrénée que l’on impose à nos vies ? .

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Biographies

L’événement Biographies Mâcon a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)