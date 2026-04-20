Biographies Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon
Biographies Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon vendredi 24 avril 2026.
Mâcon
Biographies
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25
Biographies mélange la technicité du jonglage à un flot de pensées incessantes qui se fondent en un propos artistique percutant. Le texte est une intense digression philosophique sur la vie d’artiste la concentration extrême, le trac, l’euphorie…Elle parle de son art, de ses doutes, de sa vie de jongleuse, de femme, de mère. Lui rappe ses souvenirs, scande l’instant, grave chaque mot dans sa mémoire. La jongleuse et le rappeur se font tour à tour écho du propos de l’autre. Les lancers de balles suivent les rimes, pour épouser les intonations au gré des confidences.
Avec ce spectacle entre rap et jonglage, la compagnie Ea Eo propose une expérience unique comme une course contre le temps. Que restera-t-il de ces instants partagés ? De la cadence effrénée que l’on impose à nos vies ? .
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Biographies
L’événement Biographies Mâcon a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Les Caraïbes, Iles… était une fois Multiplexe Pathé Mâcon Mâcon 20 avril 2026
- Copenhague capitale du bonheur MJC Héritan Mâcon 20 avril 2026
- Jean-Auguste-Dominique Ingres, bien au-delà du classicisme MJC Héritan Mâcon 21 avril 2026
- Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson) Cave à Musique Mâcon 23 avril 2026
- Des-amours MJC Héritan Mâcon 25 avril 2026