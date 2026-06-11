Mâcon

Brocante Solidaire

75 Rue Rambuteau Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0.5 – 0.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

Brocante solidaire organisée par les étudiants en Master du Groupe Alternance Mâcon

Dans le cadre de notre projet de mobilité internationale, les étudiants en Master Manager Commercial et Marketing du Groupe Alternance Mâcon organisent une brocante solidaire.

Les fonds récoltés contribueront directement au financement de notre voyage à l’étranger

Emplacements disponibles à partir de 10 €, avec plusieurs forfaits 1 jour ou 2 jours.

Entrée en don libre pour les visiteurs. .

75 Rue Rambuteau Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté brocante.gam@gmail.com

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English : Brocante Solidaire

L’événement Brocante Solidaire Mâcon a été mis à jour le 2026-06-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès