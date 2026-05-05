Yoga de l’énergie été MJC Flacé Mâcon

Mâcon

Yoga de l’énergie été

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13

À l’heure actuelle, la vie stressante et déséquilibrante qui nous est imposée appelle davantage à une pratique qui calme et équilibre, plutôt qu’à une recherche de performances.

Le Yoga de l’énergie amène au recentrage, à la concentration et à l’état de méditation pour atteindre un état de paix intérieure.

Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï École Tradition Massage à Bruxelles. .

MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org

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English : Yoga de l’énergie été

L’événement Yoga de l’énergie été Mâcon a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès