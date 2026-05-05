Yoga de l’énergie été MJC Flacé Mâcon
Yoga de l’énergie été MJC Flacé Mâcon samedi 13 juin 2026.
Mâcon
Yoga de l’énergie été
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 11:30:00
Date(s) :
2026-06-13
À l’heure actuelle, la vie stressante et déséquilibrante qui nous est imposée appelle davantage à une pratique qui calme et équilibre, plutôt qu’à une recherche de performances.
Le Yoga de l’énergie amène au recentrage, à la concentration et à l’état de méditation pour atteindre un état de paix intérieure.
Animé par Nathalie Pornon, professeure de Yoga de l’Énergie (diplômée FIDHY) et Yoga enfants. Praticienne en Massage Traditionnel Thaï École Tradition Massage à Bruxelles. .
MJC Flacé 108 rue de la Liberté Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga de l’énergie été
L’événement Yoga de l’énergie été Mâcon a été mis à jour le 2026-05-05 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Les Créations Recyclées Quai Lamartine Mâcon 20 mai 2026
- ANTHONY KAVANAGH LE DESTINO Macon 21 mai 2026
- ROMANÉE + EUGÈNE dj set en partenariat l’association DUCH La Cave a Musique Mâcon 21 mai 2026
- Pilates & Yoga sur chaises MJC Héritan Mâcon 22 mai 2026
- RUN&FEST PLEIN AIR – LA GRISIERE – MACON Macon 23 mai 2026