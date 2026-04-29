Festival Latino dansant et gourmand Zikënba Mâcon
Festival Latino dansant et gourmand Zikënba Mâcon vendredi 3 juillet 2026.
Mâcon
Festival Latino dansant et gourmand
Zikënba Place Émile Violet Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-05
Le Festival Latino dansant et gourmand revient à Mâcon pour la troisième année consécutive avec une programmation riche et variée soirées dansantes, stages, démonstrations, concerts, restaurations thématiques. Trois jours de partage pour vibrer avec les artistes lors des concerts live, enflammer les pistes de danse lors des soirées SBK et découvrir la cuisine latine. .
Zikënba Place Émile Violet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 festivalatino71@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Latino dansant et gourmand
L’événement Festival Latino dansant et gourmand Mâcon a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Atelier des petits artisans Macon sur l’Ô Mâcon 24 juin 2026
- Brocante Solidaire Mâcon 27 juin 2026
- Animation Touroparc Zoo Protégeons la biodiversité en vous amusant ! Mâcon sur l’O Mâcon 27 juin 2026
- Les Rendez-vous Bien-être du Studio de Mel Mâcon sur l’Ô Mâcon 27 juin 2026
- Après-midi en famille Quai Lamartine Mâcon 1 juillet 2026