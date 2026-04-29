Festival Latino dansant et gourmand Zikënba Mâcon

Mâcon

Festival Latino dansant et gourmand

Zikënba Place Émile Violet Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-05

Le Festival Latino dansant et gourmand revient à Mâcon pour la troisième année consécutive avec une programmation riche et variée soirées dansantes, stages, démonstrations, concerts, restaurations thématiques. Trois jours de partage pour vibrer avec les artistes lors des concerts live, enflammer les pistes de danse lors des soirées SBK et découvrir la cuisine latine. .

Zikënba Place Émile Violet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 festivalatino71@gmail.com

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English : Festival Latino dansant et gourmand

L’événement Festival Latino dansant et gourmand Mâcon a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)