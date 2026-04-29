Raconte-nous une histoire MJC Héritan Mâcon
Raconte-nous une histoire MJC Héritan Mâcon samedi 13 juin 2026.
Mâcon
Raconte-nous une histoire
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Nous avons surement déjà tous raconté une histoire ou lu un livre à un ou des enfants.
Mais comment rendre nos récits encore plus captivants ?
Mieux lire les dialogues et jouer les personnages ?
Au cours de jeux divers, je vous propose quelques astuces pour embellir vos récits et épater vos petits auditeurs, et pourquoi pas, faire des séances de lecture de romans à voix haute.
Animé par Laurence Bert-Marcaz est dans le monde du théâtre d’improvisation, comédienne et metteuse en scène. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Raconte-nous une histoire
L’événement Raconte-nous une histoire Mâcon a été mis à jour le 2026-04-29 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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