Music Lovers Dicovery Club avec Harry Cover Cave à Musique Mâcon

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon

Début : 2026-02-05 18:00:00

fin : 2026-02-05 23:30:00

2026-02-05

Harry Cover.

Lyon (communion musicale)

Venez partager votre musique, et découvrir celle des autres .

Une soirée musicale en public, un mix participatif, un club de rencontre particulier où les participants deviennent acteurs de la programmation ! Que vous soyez curieux, mélomane averti ou simplement fan de musique, Le Music Lovers Discovery Club veut rassembler une communauté de passionnés, unis par l’envie de partager ses goûts musicaux. Ici, il n’y a pas de mauvaise musique !

Tout au long de la soirée, les participants auront l’occasion d’ajouter des morceaux à une playlist collaborative qui sera partagée en ligne dès le lendemain sur nos réseaux sociaux et les plateformes de streaming afin de retrouver les sons diffusés dans la soirée et d’alimenter vos futures écoutes ! .

Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire

