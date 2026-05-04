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Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon

Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon dimanche 7 juin 2026.

Lieu : MJC Héritan

Adresse : 24 rue de l'Héritan

Ville : 71000 Mâcon

Département : Saône-et-Loire

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 18 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mâcon

Voyage Sonore aux Bols Tibétains

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Venez vivre un moment d’enveloppement sonore, vous évader, vous ressourcer, réchauffer votre intérieur… Venez prendre soin de vous, tout simplement.

À apporter coussin, plaid et tout autre matériel nécessaire à votre confort (masque pour les yeux, coussins billes, serviette).

Animé par Gaëlle Boyadjian, musicothérapeute, énergéticienne.   .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70  fboulicaut@mjc-heritanmacon.org

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English : Voyage Sonore aux Bols Tibétains

L’événement Voyage Sonore aux Bols Tibétains Mâcon a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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