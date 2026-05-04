Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon
Voyage Sonore aux Bols Tibétains MJC Héritan Mâcon dimanche 7 juin 2026.
Mâcon
Voyage Sonore aux Bols Tibétains
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez vivre un moment d’enveloppement sonore, vous évader, vous ressourcer, réchauffer votre intérieur… Venez prendre soin de vous, tout simplement.
À apporter coussin, plaid et tout autre matériel nécessaire à votre confort (masque pour les yeux, coussins billes, serviette).
Animé par Gaëlle Boyadjian, musicothérapeute, énergéticienne. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 fboulicaut@mjc-heritanmacon.org
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English : Voyage Sonore aux Bols Tibétains
L’événement Voyage Sonore aux Bols Tibétains Mâcon a été mis à jour le 2026-05-04 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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