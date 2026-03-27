Atelier en famille Apprenti archéologue Musée des Ursulines Mâcon

Atelier en famille Apprenti archéologue

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13 11:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Pour les Journées Européennes de l’Archéologie, incarnez un archéologue et participez à un chantier de fouille miniature ; le tout en équipe !

Dès 5 ans. Enfant accompagné d’au moins un adulte. Public familles. Durée 1h. .

Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

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English : Atelier en famille Apprenti archéologue

L’événement Atelier en famille Apprenti archéologue Mâcon a été mis à jour le 2026-03-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)