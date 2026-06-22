Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget Rue de la Préfecture Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget

Rue de la Préfecture Musée des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Plongez dans la fougue des années de jeunesse de Lamartine, ses poèmes, ses succès littéraires et la construction de sa postérité sur les rives du lac du Bourget. La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’exposition et une invitation au dialogue avec le médiateur culturel.

Public ados-adultes. Durée 1h. Sur inscription. .

Rue de la Préfecture Musée des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38

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English : Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget

L’événement Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget Mâcon a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)