Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget Rue de la Préfecture Mâcon
dimanche 26 juillet 2026 · Rue de la Préfecture · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget
Rue de la Préfecture Musée des Ursulines Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Plongez dans la fougue des années de jeunesse de Lamartine, ses poèmes, ses succès littéraires et la construction de sa postérité sur les rives du lac du Bourget. La visite guidée est une manière dynamique de découvrir l’exposition et une invitation au dialogue avec le médiateur culturel.
Public ados-adultes. Durée 1h. Sur inscription. .
Rue de la Préfecture Musée des Ursulines Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38
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English : Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget
L’événement Visite guidée Alphonse de Lamartine, de la Saône au lac du Bourget Mâcon a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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