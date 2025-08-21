Atelier créatif en famille » Animal totem » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

Atelier créatif en famille » Animal totem » Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon jeudi 21 août 2025.

Saône-et-Loire

Atelier créatif en famille » Animal totem » Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21 10:30:00

fin : 2025-08-21 11:30:00

Date(s) :

2025-08-21

A la manière des Egyptiens, partez à la rencontre des animaux protecteurs et de leurs symboles avant de vous en inspirer pour créer le vôtre. Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.

Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Public familles. Durée 1h. .

Musée des Ursulines de Mâcon 5 Rue de la Préfecture

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr

English : Atelier créatif en famille » Animal totem »

German : Atelier créatif en famille » Animal totem »

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier créatif en famille » Animal totem » Mâcon a été mis à jour le 2025-06-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)