Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Médiathèque de Mâcon Mâcon
vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-28
Chien Pourri a trouvé le cadeau idéal pour l’anniversaire de Chaplapla
LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. C’est le grand jour et mais il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Vous voulez bien lui donner un coup de patte ? .
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26
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English : Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !
L’événement Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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