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Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Médiathèque de Mâcon Mâcon

vendredi 24 juillet 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque de Mâcon
Adresse
23 Rue de la République
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-07-28 15:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-28

Chien Pourri a trouvé le cadeau idéal pour l’anniversaire de Chaplapla
LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. C’est le grand jour et mais il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Vous voulez bien lui donner un coup de patte ?   .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26 

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English : Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !

L’événement Escape game Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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