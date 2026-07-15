Soirée dansante Zikënba Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Soirée dansante

Zikënba Place Émile Violet Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez entre amis, en famille ou en solo partager un moment convivial sur la piste de danse. Une ambiance chaleureuse, festive et décontractée vous attend !

N’hésitez pas à inviter vos proches et à partager cet événement du Zikënba !

Plus on est nombreux, plus la fête est belle !

Préparez-vous à passer une soirée placée sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de la musique !

DJ Micka vous fera danser toute la soirée avec les plus grands succès généralistes et les meilleurs tubes des années 80 mais pas que 2000/2020 !! Il y en aura pour tous les goûts ! .

Zikënba Place Émile Violet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)