Soirée dansante Zikënba Mâcon
samedi 18 juillet 2026 · Zikënba · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Soirée dansante
Zikënba Place Émile Violet Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez entre amis, en famille ou en solo partager un moment convivial sur la piste de danse. Une ambiance chaleureuse, festive et décontractée vous attend !
N’hésitez pas à inviter vos proches et à partager cet événement du Zikënba !
Plus on est nombreux, plus la fête est belle !
Préparez-vous à passer une soirée placée sous le signe de la fête, de la bonne humeur et de la musique !
DJ Micka vous fera danser toute la soirée avec les plus grands succès généralistes et les meilleurs tubes des années 80 mais pas que 2000/2020 !! Il y en aura pour tous les goûts ! .
Zikënba Place Émile Violet Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 08 66 22 zikenba@gmail.com
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English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Mâcon a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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