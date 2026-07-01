Les apéros The Segments + Boogaleros, en partenariat avec Fast & Loud Cave à Musique Mâcon
jeudi 16 juillet 2026 · Cave à Musique · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Les apéros The Segments + Boogaleros, en partenariat avec Fast & Loud
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Si vous aimez The Undertones, Cavemen Five, The Rolling Stones
The BOOGALEROS
Lyon [garage]
The Boogaleros est un groupe lyonnais né fin 2022 proposant un rock’n’roll boogaloo sauvage entre compositions et reprises des sixties. Menée par les frères de Los Mescaleros et le batteur du Peuple de l’Herbe, cette formation de musiciens expérimentés enflamme les scènes avec une énergie électrique dédiée à la danse.
The Boogaleros 2024 Calavera Records.
The Segments
Lyon, glam rock.
Le son des Segments reflète l’éclectisme de la culture musicale de chacun de ses membres, leurs obsessions communes mais aussi leurs différences. Ce pourrait être un mélange entre les germes de la power pop, le glam, la pop indé ou encore ce que chacun voudra bien y trouver !
Smiling Faces 2023 Records and Lara Records
Restauration sur place + repli en salle en cas de pluie. .
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69
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English : Les apéros The Segments + Boogaleros, en partenariat avec Fast & Loud
L’événement Les apéros The Segments + Boogaleros, en partenariat avec Fast & Loud Mâcon a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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