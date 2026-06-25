Visite ludique en famille Quel talent ! Musée des Ursulines Mâcon
Visite ludique en famille Quel talent ! Musée des Ursulines Mâcon mardi 28 juillet 2026.
Mâcon
Visite ludique en famille Quel talent !
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 11:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Pour profiter des collections et passer un agréable moment en famille, le musée propose des rendez-vous ludiques, ateliers créatifs et stages, à partager entre petits et grands.Comment vivait-on avant l’invention du moteur à explosion ? Jouez avec les tableaux du musée et laissez-vous transporter d’œuvre en œuvre pour envisager un autre rapport au monde, à la distance et au temps.
Public famille. Dès 5 ans, enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 1h. .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
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English : Visite ludique en famille Quel talent !
L’événement Visite ludique en famille Quel talent ! Mâcon a été mis à jour le 2026-06-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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