Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Médiathèque de Mâcon Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:30:00

fin : 2026-07-21 15:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Chien Pourri a trouvé le cadeau idéal pour l’anniversaire de Chaplapla LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. C’est le grand jour et mais il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Vous voulez bien lui donner un coup de patte ?

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Enfants de 7 à 12 ans .

Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26

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English : Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !

L’événement Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)