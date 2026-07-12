Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Médiathèque de Mâcon Mâcon
mardi 21 juillet 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:30:00
fin : 2026-07-21 15:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Chien Pourri a trouvé le cadeau idéal pour l’anniversaire de Chaplapla LA pompe qui peut regonfler son meilleur ami. C’est le grand jour et mais il ne se souvient ni des codes ni de la cachette ! Vous voulez bien lui donner un coup de patte ?
Inscription par téléphone ou sur notre site internet.
Enfants de 7 à 12 ans .
Médiathèque de Mâcon 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla !
L’événement Chien pourri ! Une surprise pour Chaplapla ! Mâcon a été mis à jour le 2026-07-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Mâcon (Saône-et-Loire)
- Visite guidée Métamorphoses du vivant ! Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon 12 juillet 2026
- La belle bleue Port de Plaisance Mâcon 13 juillet 2026
- Crescent Jazz Festival Mâcon 14 juillet 2026
- Atelier créatif en famille A la folie ! Musée des Ursulines Mâcon 15 juillet 2026
- Bulle sensorielle Médiathèque de Mâcon Mâcon 15 juillet 2026